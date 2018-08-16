У армяно-российских отношений очень хорошее будущее: Рубен Рубинян

Заммнистра ИД Армении Рубен Рубинян дал интервью изданию Tert.am . Как передает «Арменпресс», Рубен Рубинян ответил на вопросы издания.

«Терт.ам». – Г-н Рубинян, на митинге 17-го августа премьер-министр Никол Пашинян подведет итоги 100 дней нового правительства. В данном аспекте обратимся к внешнеполитическому курсу – к вопросу армяно-российских отношений, которые, по различным оценкам, переживают не лучшие времена. В частности, российское экспертное сообщество высказывалось о недовольстве по поводу генсека ОДКБ, инцидента в Панике и пр.

Заявления Лаврова некоторые охарактеризовали как «недопонятость», некоторые – как «кризис». РПА говорило о «пинг-понге» в политике и пр.

Рубен Рубинян. – Прежде всего, давайте четко разделим обозначенные вами категории. Эксперты – одна категория, российские чиновники – иная, РПА – третья.

Аналитики не выражают официального мнения какой-либо страны, и нормально, что российское экспертное сообщество может разделиться во мнениях, высказываться логично и не совсем, быть довольным или нет. Думаю, не надо придавать этому особого значения – в контексте международных отношений. РПА я бы посоветовал не пытаться набирать дивиденды за счет армяно-российских отношений.

Что же касается самих армяно-российских отношений, то мы изначально заявляли, что изменений в векторах армянской внешней политики не будет, мы имеем четкие ориентиры, мы сохраняем наши союзнические отношения с РФ – в различных форматах, готовы к их углублению, и если в данном контексте бывают вопросы и проблемы, мы всегда готовы в дружественно-союзнической атмосфере обсудить их и найти решения.

«Терт.ам». – Г-н Рубинян, тем не менее, заявления Лаврова – 2-3-го чиновника в РФ, некоторые охарактеризовали как беспрецедентное. Не говорит ли это об обратном?

Рубен Рубинян. – МИД прокомментировал этот вопрос: мы сказали, что происходящие в Армении процессы связаны с внутренними развитиями, обусловленными приоритетами правительства, борьбой с коррупцией и пр. В то же время, мы сообщили, что эти процессы никак не связаны с внешнеполитическими, и не должны стать поводом к разночтениям. Наверно, вы помните текст заявления пресс-секретаря МИД Армении.

«Терт.ам». – Г-н Рубинян, вы считаете, что в армяно-российских отношениях за это время не возникло никакого непонимания?

Рубен Рубинян. – Я думаю, что у армяно-российских отношений очень хорошее будущее, очень хорошее настоящее, и, если в данном контексте бывают вопросы и проблемы, мы всегда готовы в дружественно-союзнической атмосфере обсудить их и найти решения. В отношениях между 2 международными субЪектами не может не возникать вопросов, и нормально, что вопросы будут, и они будут обсуждаться.