На юго-востоке Австралии бушуют более 80 лесных пожаров
Около 650 человек и больше 40 единиц авиации задействованы в тушении лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии, как передает Арменпресс, об этом сообщает в Twitter местная пожарная служба.
По данным ведомства, на территории штата бушует 81 пожар, 38 из которых пока не удалось локализовать.
"Почти 650 пожарных продолжают работать над тушением пожаров, им помогают более 40 единиц авиационной техники", — говорится в сообщении.
Тушение возгораний осложняется из-за сильного ветра, уточнили в службе.
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