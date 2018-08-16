СМИ: Пхеньян призвал Сеул отказаться от санкций

КНДР считает, что межкорейские отношения не смогут развиваться, если Южная Корея продолжит поддерживать политику санкционного давления в отношении Пхеньяна. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном в четверг комментарии газеты Rodong Sinmun.

"Мы не можем продвигать отношения Севера и Юга в интересах нашей нации и не можем полностью выполнять Пханмунджомскую декларацию, если [Южная Корея] слепо присоединяется и следует санкционному давлению иностранных сил, которые хотят сдержать межкорейское сотрудничество", - отмечает издание.

Оно также указывает, что для улучшения отношений между Сеулом и Пхеньяном необходимо "полностью соблюдать принципы национальной независимости и отказаться от вмешательства других стран" в дела двух Корей. 15 августа президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая в Сеуле с обращением к нации по случаю очередной годовщины освобождения Кореи, высказался за развитие отношений с КНДР.





