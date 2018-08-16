Трамп лишил экс-директора ЦРУ Бреннана допуска к секретной информации

Президент США Дональд Трамп отозвал допуск к секретной информации у Джона Бреннана, бывшего шефа ЦРУ и ярого критика нынешнего главы государства, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила об этом решении, зачитав журналистам распоряжение Трампа, где поведение Бреннана было названо эксцентричным.

После американо-российского саммита в Хельсинки Бреннан обрушился с нападками на Трампа, обвинив его в госизмене.

В прошлом году Бреннан заявлял, что расследование возможных связей между предвыборным штабом Трампа и Россией в 2016 году вполне обосновано.

Трамп в свою очередь неоднократно называл это "охотой на ведьм".

Джон Бреннан назвал решение Дональда Трампа о лишении его доступа к секретным материалам политически мотивированным злоупотреблением властью и способом отомстить за критику в адрес администрации.При этом Бреннан подчеркнул, что Трампу "не удастся сдержать" его.