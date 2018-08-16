В аэропорту Чикаго столкнулись два самолета
Два пассажирских самолета столкнулись на земле в аэропорту О'Хара в Чикаго. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщает телеканал CBS Chicago со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.
По данным телеканала, в результате столкновения у обоих самолетов повреждены крылья. Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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