В аэропорту Чикаго столкнулись два самолета

Два пассажирских самолета столкнулись на земле в аэропорту О'Хара в Чикаго. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщает телеканал CBS Chicago со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

По данным телеканала, в результате столкновения у обоих самолетов повреждены крылья. Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.