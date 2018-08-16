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Глава МИД Турции: Москва готова отменить визы для турецких чиновников и предпринимателей

Глава МИД Турции: Москва готова отменить визы для турецких чиновников и предпринимателей

Россия готова отменить визовый режим для некоторых категорий граждан Турции. С таким утверждением выступил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на 10-м Совещании послов и постоянных представителей Турции в международных организациях, которая проходит в Анкаре, передает Арменпресс.

"Мы в принципе достигли договоренностей с Россией об отмене виз для предпринимателей и держателей официальных паспортов", - приводит его слова телеканал TRT. По словам Чавушоглу, российско-турецкая рабочая группа обсудит данный вопрос после праздника Курбан-Байрам, который отмечается в стране в этом году с 21 по 24 августа.

В официальные паспорта входят, в том числе, паспорта высших чиновников и дипломатов.

 




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