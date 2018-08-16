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Госдеп назвал "единственный" способ разрешить сирийский кризис

Госдеп назвал "единственный" способ разрешить сирийский кризис

Представитель госдепа США Хизэр Нойерт заявила в среду, что Вашингтон расценивает женевский процесс в качестве единственного способа достижения политического решения по Сирии, передает Арменпресс.

"Мы рассматриваем женевский процесс под эгидой ООН, в качестве единственного жизнеспособного способа добиться долгосрочного политического решения в Сирии", - сказала она на брифинге в ответ на вопрос об отношении Вашингтона к сентябрьскому саммиту РФ, Турции, ФРГ и Франции по сирийскому урегулированию.

Нойерт  напомнила, что ранее в среду госсекретарь США Майк Помпео провел встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, курирующим женевский процесс.

 




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