Представитель госдепа США Хизэр Нойерт заявила в среду, что Вашингтон расценивает женевский процесс в качестве единственного способа достижения политического решения по Сирии, передает Арменпресс.

"Мы рассматриваем женевский процесс под эгидой ООН, в качестве единственного жизнеспособного способа добиться долгосрочного политического решения в Сирии", - сказала она на брифинге в ответ на вопрос об отношении Вашингтона к сентябрьскому саммиту РФ, Турции, ФРГ и Франции по сирийскому урегулированию.

Нойерт напомнила, что ранее в среду госсекретарь США Майк Помпео провел встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, курирующим женевский процесс.