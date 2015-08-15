Анонс мероприятий на 16 августа
21:28, Август 15, 2018
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- 15.08-21:28 Анонс мероприятий на 16 августа
- 15.08-21:07 Выход в открытый в космос российских членов экипажа МКС — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 15.08-20:51 Эрдоган и Меркель обсудили экономические отношения
- 15.08-20:41 Никол Пашинян принял генерального директора ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога” Сергея Валько
- 15.08-20:27 Араз Озбилис перешел в «Виллем II»
- 15.08-20:20 Партия «Гражданский договор» не против содействия и других политических сил в связи с митингом 17 августа
- 15.08-20:02 Гуманная акция: труп жителя Азербайджана из нейтральной зоны передан Азербайджану — МИД Арцаха
- 15.08-19:31 В Армении военнослужащие ЮВО форсировали водные реки и преграды
- 15.08-19:16 Роберт Макарян освобожден от должности замминистра сельского хозяйства
- 15.08-19:00 Верховный суд РФ признал законным решение о выдаче кинопродюсера Мартиросяна в Армению
- 15.08-18:41 Алексей Чумаков выступит с концертами в Ереване
- 15.08-18:34 Премьер-министр Никол Пашинян принял председателя правления ЕАБР Андрея Бельянинова
- 15.08-18:30 Дорога Верхний Ларс открыта для проезжающих из России в Грузию
- 15.08-18:16 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-08-18
- 15.08-18:15 Азиатские индексы - 15-08-18
- 15.08-18:04 По факту инцидента в Центральном отделении полиции РА возбуждено уголовное дело – есть арестованный
- 15.08-18:01 СМИ: 25 человек погибли, 35 пострадали при взрыве на западе Кабула
- 15.08-17:49 В японском зоопарке родилась панда
- 15.08-17:43 Захарова: спасенные из пещеры в Таиланде дети смогут отдохнуть в "Артеке"
- 15.08-17:30 Дания возведет забор на границе с Германией
- 15.08-17:22 Дополнительные пошлины Турции против США составят более $500 млн ежегодно
- 15.08-17:20 Президент Арцаха Бако Саакян провел рабочее совещание в Мартуни
- 15.08-17:16 Правопреемником наследия армянского кино стал Национальный киноцентр
- 15.08-17:11 Правительство Италии объявит национальный траур в связи с трагедией в Генуе
- 15.08-17:04 Рубен Садоян встретился с министром финансов Грузии
- 15.08-17:02 Роухани: договоренности по Каспию предотвратили заговор США и НАТО
- 15.08-16:46 Аэропорт Амстердама временно прекратил работу
- 15.08-16:40 Указом президента Армении Норайр Йолчян освобожден от должности начальника по тылу ВС
- 15.08-16:34 Назван самый популярный аксессуар сезона
- 15.08-16:29 СМИ: Путин может посетить свадьбу главы МИД Австрии
- 15.08-16:14 Звезда реалити-шоу обнищала и поселилась в доме на дереве
- 15.08-15:52 На Филиппинах призрак прошел по оживленной дороге сквозь машины – видео
- 15.08-15:45 Более 600 человек остались без крова из-за обрушения моста в Генуе
- 15.08-15:27 Метро Лос-Анджелеса станет первым в США, где установят сканеры для досмотра
- 15.08-15:24 Саммит России, Турции и Ирана по Сирии пройдет в Тегеране
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