Эрдоган и Меркель обсудили экономические отношения

Президент Турции ТайипЭрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель 15 августа обсудили по телефону отношения двух стран. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого президента.

Канцлер Меркель отметила важность турецкой экономики для ФРГ.

"При сегодняшней беседе по телефону ТайипЭрдоган и Ангела Меркель обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, прежде всего, ситуацию в Сирии. Оба лидера коснулись предстоящего визита нашего президента в конце сентября в Берлин. Они договорились о встрече министров финансов Турции и Германии, которая состоится в ближайшие дни. В ходе разговора канцлер Меркель подчеркнула, что сильная экономика Турции важна и с точки зрения Германии", — сказал источник.

Он добавил, что оба лидера подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества между Турцией и Германией и договорились продолжить взаимные визиты и контакты.