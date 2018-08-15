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Араз Озбилис перешел в «Виллем II»

Араз Озбилис перешел в «Виллем II»

Полузащитник  национальной  сборной  Армении Араз Озбилис, трансфертные права которого принадлежат турецкому  «Бешикташу», на правах аренды  перешел в  «ВиллемII» - клуб высшей лиги Голландии.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба  клуба.

Арендный контракт предусмотрен на  сезон 2018-19гг.

28-летний Озбилис будет выступать под номером 7.

«В последние  годы  я  играл мало. Но теперь  я  собираюсь сполна насладиться футболом. Трансфер в «ВиллемII» - это мой  осознанный выбор», - сказал Озбилис.

Ближайшая игра «ВиллемаII» состоится 17 августа – с «Гронингемом».




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