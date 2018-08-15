Араз Озбилис перешел в «Виллем II»

Полузащитник национальной сборной Армении Араз Озбилис, трансфертные права которого принадлежат турецкому «Бешикташу», на правах аренды перешел в «ВиллемII» - клуб высшей лиги Голландии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Арендный контракт предусмотрен на сезон 2018-19гг.

28-летний Озбилис будет выступать под номером 7.

«В последние годы я играл мало. Но теперь я собираюсь сполна насладиться футболом. Трансфер в «ВиллемII» - это мой осознанный выбор», - сказал Озбилис.

Ближайшая игра «ВиллемаII» состоится 17 августа – с «Гронингемом».