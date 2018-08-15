Время в Ереване: 11:07:36,   15 Август

Партия «Гражданский договор» не против содействия и других политических сил в связи с митингом 17 августа

Партия «Гражданский договор» не против содействия и других политических сил в связи с митингом 17 августа

Для  члена правления  партии  «Гражданский договор» Никола Пашиняна приоритет – поддержка граждан Армении, хотя  партия  не против  помощи  и других политических сил в связи с митингом 17 августа.

Как  передает Арменпресс, об этом сказал спикер партии  «Гражданский договор» ВаанКостанян.

«Мы не против  помощи  и других политических сил в связи с митингом 17 августа, но  для  нас приоритет – поддержка граждан Армении. Никол Пашинян не  раз заявлял, что готов к  диалогу с гражданами Армении», - сказал он.

На вопрос, из-за политических разногласий с АРФД - в связи с  делом Роберта Кочаряна, возможно ли, что в случае успеха на выборахпартия  «Гражданский договор» одна  сформирует правительство, Костанян сказал: «Говорить об этом рано».

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации