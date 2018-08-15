Партия «Гражданский договор» не против содействия и других политических сил в связи с митингом 17 августа

Для члена правления партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна приоритет – поддержка граждан Армении, хотя партия не против помощи и других политических сил в связи с митингом 17 августа.

Как передает Арменпресс, об этом сказал спикер партии «Гражданский договор» ВаанКостанян.

«Мы не против помощи и других политических сил в связи с митингом 17 августа, но для нас приоритет – поддержка граждан Армении. Никол Пашинян не раз заявлял, что готов к диалогу с гражданами Армении», - сказал он.

На вопрос, из-за политических разногласий с АРФД - в связи с делом Роберта Кочаряна, возможно ли, что в случае успеха на выборахпартия «Гражданский договор» одна сформирует правительство, Костанян сказал: «Говорить об этом рано».