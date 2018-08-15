Гуманная акция: труп жителя Азербайджана из нейтральной зоны передан Азербайджану — МИД Арцаха

12 августа на нейтральной полосе между позициями сторон, к востоку от населенного пункта Акна, на границе Арцаха и Азербайджана был обнаружен труп жителя Азербайджана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, 15 августа при посредничестве представителей Международного Красного Креста и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, согласно договоренности между Арменией и Азербайджаном, осуществлена гуманная акция по выдаче трупа Азербайджану.