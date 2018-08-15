Время в Ереване: 11:07:36,   15 Август

Гуманная акция: труп жителя Азербайджана из нейтральной зоны передан Азербайджану — МИД Арцаха

Гуманная акция: труп жителя Азербайджана из нейтральной зоны передан Азербайджану — МИД Арцаха

12 августа на нейтральной  полосе между позициями сторон, к востоку от населенного пункта  Акна,  на границе Арцаха и Азербайджана был обнаружен труп жителя  Азербайджана.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  МИД Арцаха, 15 августа при посредничестве  представителей  Международного Красного Креста и личного представителя действующего председателя  ОБСЕ, согласно договоренности между  Арменией  и Азербайджаном,  осуществлена  гуманная акция по выдаче  трупа  Азербайджану.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации