В Армении военнослужащие ЮВО форсировали водные реки и преграды на бронетехнике в ходе проведения РТУ

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, в ходе проведения двусторонних ротных тактических учений (РТУ) с боевой стрельбой форсировали горные реки и преграды на высокогорном полигоне «Камхуд».

В преддверии проведения форсирования водных преград инструкторы по вождению провели с военнослужащими инструкторско-методическое занятие по преодолению водных препятствий, маневрирования и движения задним ходом на БМП-2, подготовили бронетехнику кплаву, провели «замочку» техники и проверку ее на герметичность, алгоритм действий водолазно-спасательной группы, соблюдение требований безопасности и оказание первой медицинской помощи.

В ходе проведения ротных тактических учений военнослужащие совершили форсирование горных рек длиной более 100 метров с максимально быстрым вхождением и выходом из воды, преодолением препятствий, разворотов и маневрирования между условно затонувшей техникой условного противника. Военнослужащие водолазно-спасательной группы отработали действия по эвакуации живой силы из условно затонувшей техники условного противника и буксировки ее тягачами БРЭМ.

В двусторонних ротных тактических учениях в Закавказье задействовано более 500 военнослужащих и 100 единиц военной техники, в том числе беспилотная авиация.