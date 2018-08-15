Решением премьер-министра Никола Пашияна Роберт Макарян освобожден от должности замминистра сельского хозяйства по собственному желанию.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

Макарян занимал эту должность с 2011г.