Время в Ереване: 11:07:36,   15 Август

Роберт Макарян освобожден от должности замминистра сельского хозяйства

Роберт Макарян освобожден от должности замминистра сельского хозяйства

Решением премьер-министра Никола Пашияна  Роберт Макарян освобожден от должности замминистра сельского хозяйства по собственному  желанию.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

Макарян занимал эту  должность с 2011г.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации