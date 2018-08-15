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Алексей Чумаков выступит с концертами в Ереване

Алексей Чумаков выступит с концертами в Ереване

Популярный российский  певец и музыкант  Алексей  Чумаков  выступит с концертами в  Ереване.  21 октября в  19:00  часов состоится концерт в к/з Арама Хачатуряна.

 Чумаков  представит свой альбом «Небо в твоих глазах», признанный  Fashion TV-ի FashionNewYearAwards 2018  альбомом года. 

Алексей Чумаков – российский  певец армяно-болгарского происхождения. Родился в 1981г. в Узбекистане. Мать – Лилия  Аванесова, родом из Карабаха. В 2003г. Чумаков лауреатом первого сезона проекта  «Народный певец» на т/к «Россия». В 2013г.  стал победителем проекта «Один в один!» Первого канала. Сегодня  он выступает с концертами в  России и во всем мире.




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