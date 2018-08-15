Популярный российский певец и музыкант Алексей Чумаков выступит с концертами в Ереване. 21 октября в 19:00 часов состоится концерт в к/з Арама Хачатуряна.

Чумаков представит свой альбом «Небо в твоих глазах», признанный Fashion TV-ի FashionNewYearAwards 2018 альбомом года.

Алексей Чумаков – российский певец армяно-болгарского происхождения. Родился в 1981г. в Узбекистане. Мать – Лилия Аванесова, родом из Карабаха. В 2003г. Чумаков лауреатом первого сезона проекта «Народный певец» на т/к «Россия». В 2013г. стал победителем проекта «Один в один!» Первого канала. Сегодня он выступает с концертами в России и во всем мире.