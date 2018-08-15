Премьер-министр Никол Пашинян принял председателя правления ЕАБР Андрея Бельянинова

Премьер-министр Никол Пашинян принял председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрея Бельянинова.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, премьер-министр высоко оценил сотрудничество между правительством Армении и ЕАБР и придал важность реализации шагов по дальнейшему развитию партнерства. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство заинтересовано в реализации новых совместных инвестиционных программ и повышении эффективности двустороннего сотрудничества.

Председатель правления Евразийского банка развития отметил, что банк желает расширить свою деятельность в Армении и готов обсудить возможности реализации новых проектов по разным направлениям.

Собеседники также обсудили другие вопросы, связанные с перспективами двустороннего сотрудничества.