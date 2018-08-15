Дорога Верхний Ларс открыта для проезжающих из России в Грузию

Очередь на КПП Верхний Ларс растянулась на 1,5 км. Для проезжающих из России в Грузию дорога открыта. Об этом в Facebook написал замминистра транспорта, связи и IT-технологий РА Армен Памбухчян.

«Есть проблема для проезжающих из Грузии в Россию. На грузинском КПП образовалась большая очередь.

Чтобы не было очереди по всей длине дороги, части большегрузов с КПП Баграташен не позволяют въезд в Грузию. Международная ассоциация грузоперевозчиков воздерживается от грузоперевозок – во избежание пробок. Скопление образовалось на станции Тбилиси», - написал Памбухчян.