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Дорога Верхний Ларс открыта для проезжающих из России в Грузию

Дорога Верхний Ларс открыта для проезжающих из России в Грузию

Очередь на КПП Верхний  Ларс растянулась на 1,5 км. Для  проезжающих   из России в Грузию дорога  открыта. Об этом в Facebook написал замминистра   транспорта, связи и IT-технологий  РА Армен Памбухчян.

«Есть проблема для проезжающих   из  Грузии  в Россию. На грузинском КПП образовалась большая очередь.

Чтобы  не  было очереди по всей  длине  дороги, части большегрузов  с КПП Баграташен не позволяют въезд в  Грузию. Международная ассоциация грузоперевозчиков воздерживается от грузоперевозок – во  избежание  пробок.  Скопление образовалось на  станции Тбилиси», - написал Памбухчян.




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