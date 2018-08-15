Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-08-18

ЕРЕВАН, 15 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 15 августа, курс доллара США сократился на 0.01 драмa и составил 483.02 драм. Курс евро сократился на 3.88 драмa и составил 546.97 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.23 драм. Курс британского фунта сократился на 2.86 драмa и составил 614.45 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 52.41 драмa и составила 18588.75 драм. Цена серебра сократилась на 2.33 драмa и составила 233.49 драм. Цена платины сократилась на 124.50 драмa и составила 12516.74 драм.