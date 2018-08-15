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Азиатские индексы - 15-08-18

Азиатские индексы - 15-08-18

ТОКИО, 15 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.68% и составил 22204.22 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.76% и составил 1698.03 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.07% и составил 2723.64 пункта, а HANG SENG снизился на 1.55% и составил 27323.59 пункта.




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