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СМИ: 25 человек погибли, 35 пострадали при взрыве на западе Кабула

СМИ: 25 человек погибли, 35 пострадали при взрыве на западе Кабула

По меньшей мере 25 человек погибли, еще 35 пострадали в результате взрыва, произошедшего в среду на западе столицы Афганистана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Ранее агентство Pajhwok сообщило, что террорист-смертник устроил взрыв в 18-м полицейском округе в районе Дашт-е-Барчи близ местного образовательного центра.

Пока ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.



 




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