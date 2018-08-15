По факту инцидента в Центральном отделении полиции РА возбуждено уголовное дело – есть арестованный

В следственном СК РА – ереванских административных округов Кентрон и Норк-Мараш полиции РА возбуждено уголовное дело по факту инцидента в Центральном отделении полиции РА. Есть арестованный.

Как сообщили Арменпресс в СК РА, по предварительным данным, 14 августа в районе 05:00 часов напротив здания Центрального отделения по ул. Врацяна 90, группа лиц дебоширила, ругалась нецензурными словами, пока один из жильцов соседнего дома потребовал прекратить шум. Дебоширы стали спорить с ним, а затем применили насилие – нанеся гражданину повреждения в разных участках тела.

В драку вмешался сотрудник полиции, который доставил в полицию одного из участников предполагаемого преступления. За ним последовали еще двое участников, которые, войдя в здание полиции, применили насилие над полицейским – нанося ему удары ногами и руками по разным частям тела.

По факту в следственном отделе ереванских административных округов Кентрон и Норк-МарашЕГСУ полиции РА возбуждено уголовное дело по пп. 1 и 2 ч.3 ст.258 УК РА. Предпринимаются необходимые следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств. 14 августа арестован 1 гражданин.

Расследование продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.