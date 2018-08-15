Время в Ереване: 11:07:36,   15 Август

По факту инцидента в Центральном отделении полиции РА возбуждено уголовное дело – есть арестованный

По факту инцидента в Центральном отделении полиции РА возбуждено уголовное дело – есть арестованный

В   следственном  СК РА – ереванских административных округов Кентрон и Норк-Мараш полиции РА  возбуждено уголовное  дело по факту  инцидента в  Центральном отделении полиции РА.  Есть  арестованный.

Как  сообщили Арменпресс в СК РА, по предварительным данным, 14 августа в районе  05:00 часов  напротив  здания  Центрального отделения по ул. Врацяна 90, группа лиц дебоширила, ругалась нецензурными словами, пока один из жильцов соседнего дома  потребовал прекратить шум. Дебоширы стали спорить с ним, а  затем применили насилие – нанеся гражданину  повреждения в разных участках тела. 

В драку вмешался сотрудник полиции, который доставил в  полицию одного из  участников  предполагаемого преступления. За ним последовали еще двое  участников, которые, войдя  в  здание  полиции, применили насилие над полицейским – нанося ему  удары  ногами и руками по разным частям тела.

По факту  в следственном отделе  ереванских административных округов Кентрон и Норк-МарашЕГСУ полиции РА  возбуждено уголовное  дело  по пп. 1 и 2 ч.3 ст.258 УК РА. Предпринимаются необходимые  следственные  мероприятия по выяснению всех обстоятельств. 14 августа арестован 1  гражданин.

Расследование  продолжается.

 

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации