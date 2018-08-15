Юные футболисты, которые более двух недель провели в затопленной пещере в Таиланде, получили приглашение отдохнуть в Международном детском центре "Артек". Как передает Арменпресс, об этом на брифинге в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Чтобы помочь детям в реабилитации и за проявленные волевые качества и стойкость в страшных условиях, директор "Артека" Алексей Каспржак пригласил ребят в лагерь", - отметила дипломат.





