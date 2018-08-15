Дания возведет забор на границе с Германией

Дания собирается начать строительство 70-километрового забора на границе с Германией. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Deutsche Welle.

Эта конструкция должна защитить датских домашних свиней от немецких диких кабанов, являющихся разносчиками африканской чумы свиней. Отмечается, что ни в самом королевстве, ни в Германии ни разу не фиксировались случаи этого заболевания, однако они были зарегистрированы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Ограждение высотой полтора метра возведут в 2019 году. Строительство забора обойдется в 11 миллионов евро.

Многие уверены, что ограждение не поможет решить проблему, а экологи опасаются, что забор помешает миграции других животных — оленей, волков, выдр, лис.

В июне этого года парламент принял решение о строительстве. Его активно поддержали депутаты из правопопулистской Датской народной партии, получившей на выборах в июне прошлого года 37 мандатов из 179.