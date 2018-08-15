Дополнительные пошлины Турции против США составят более $500 млн ежегодно

Дополнительный объем пошлин со стороны Турции в отношении США оценивается в $533 млн ежегодно. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

"США являются важным, но не единственным торговым партнером Турции. У Анкары всегда есть доступ к различным альтернативным рынкам. Мы вдвое повысили пошлины на импорт 22 товаров из США, дополнительный объем пошлин составляет $533 млн", - приводит слова министра агентство Anadolu.

Пекджан также выразила готовность защищать "интересы отечественных компаний от несправедливых шагов США". По ее словам, Турция выступит с зеркальным ответом.





