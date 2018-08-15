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Президент Арцаха Бако Саакян провел рабочее совещание в Мартуни

Президент Арцаха Бако Саакян провел рабочее совещание в Мартуни

15 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил город Мартуни и провел рабочее совещание с руководством райадминистрации по вопросам, касающимся социально-экономического развития района.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах,   с докладами выступили руководитель райадминистрацииМгер Оганян, ответственные сотрудники подразделений администрации.
Президент Саакян дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов.

В совещании приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.




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