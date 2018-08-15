Правопреемником наследия армянского кино стал Национальный киноцентр

Права на наследие армянского кино переданы Национальному киноцентру – правопреемнику киностудии «Арменфильм».

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сообщила директор Киноцентра ШушаникМирзаханян.

Она отметила, что есть еще договоры, заключенные с какими-то компаниями на право кинопроката, и надо прежде всего решить эти вопросы. Есть компания, с которой заключен контракт на 50 лет, в youtube.comдемонстрируются некачественные фильмы и т.д.

«Предстоит грандиозная работа по восстановлению и публикации имеющихся лент. Вместе с британским продюсером Дэниелом Бёрдом и по инициативе Национального киноцентра Армении разработали программу, согласно которой все проблемы по восстановлению, защите и др. армянского кинонаследия должны быть решены до 2024г.», - сказала она.

По ее словам, начата дигитализация фильма Сергея Параджанова «АкопОвнатанян».

«Польская компания FILMAFIX берет на себя все расходы. После Параджанова мы начнем оцифривать 10 фильмов АмоБекназаряна, и еще 10 фильмов армянской киноклассики», - сказала Мирзаханян, добавив, что в фильме Параджанова «Цвет граната» будут возвращены невключенные в него кадры. «У нас есть 103 коробки с неиспользованными лентами, каждая лента – на 10 минут», - сказала она.

ШушаникМирзаханя сообщила, что для решения некоторых вопросов в Армению приедет Дэниелом Бёрд. Музыку к фильму Параджанова «Цвет граната» напишет Тигран Мансурян. Невключенные в фильм кадры хранятся в Национальном архиве Армении.