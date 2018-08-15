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Правопреемником наследия армянского кино стал Национальный киноцентр

Правопреемником наследия армянского кино стал Национальный киноцентр

Права на наследие  армянского кино переданы  Национальному киноцентру – правопреемнику киностудии «Арменфильм».

Как  передает Арменпресс, об этом в  беседе с журналистами  сообщила  директор Киноцентра ШушаникМирзаханян.

Она отметила, что есть  еще договоры, заключенные с какими-то компаниями на право кинопроката, и надо прежде всего  решить эти вопросы. Есть компания, с которой  заключен контракт на  50 лет, в youtube.comдемонстрируются некачественные  фильмы  и т.д.

«Предстоит грандиозная работа по восстановлению и публикации имеющихся лент.  Вместе  с британским продюсером Дэниелом Бёрдом и по инициативе  Национального киноцентра  Армении разработали программу, согласно которой все  проблемы по восстановлению, защите  и др. армянского кинонаследия должны  быть решены до 2024г.», - сказала она. 

По ее словам, начата  дигитализация фильма  Сергея  Параджанова «АкопОвнатанян».

«Польская компания FILMAFIX берет на  себя  все  расходы. После  Параджанова мы начнем оцифривать 10 фильмов АмоБекназаряна, и еще 10 фильмов  армянской  киноклассики», - сказала Мирзаханян, добавив, что в  фильме  Параджанова «Цвет граната» будут возвращены невключенные в  него кадры.  «У нас есть 103 коробки с неиспользованными лентами, каждая лента – на 10 минут», - сказала она.

ШушаникМирзаханя сообщила, что для  решения  некоторых вопросов в  Армению приедет Дэниелом Бёрд. Музыку к  фильму  Параджанова «Цвет граната» напишет Тигран Мансурян. Невключенные  в  фильм  кадры хранятся в  Национальном архиве  Армении.

 




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