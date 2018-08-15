Правительство Италии объявит национальный траур в связи с трагедией в Генуе

Правительство Италии объявит национальный траур по погибшим в результате обрушения моста Моранди близ города Генуя на севере Апеннин. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил глава администрации северной итальянской области Лигурия Джованни Тоти, чьи слова приводит телеканал TG com 24.

"Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте подтвердил нам, что правительство объявит национальный траур в связи с трагедией в Генуе", - заявил он.

Утром во вторник близ итальянского города Генуя обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. Число погибших, согласно последним данным, достигло 39, из зоны обрушения моста эвакуированы 632 человека, многие числятся пропавшими без вести. В Генуе в связи со случившимся объявлен двухдневный траур.





