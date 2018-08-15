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Аэропорт Амстердама временно прекратил работу

Аэропорт Амстердама временно прекратил работу

Амстердамский аэропорт Схипхол временно приостановил авиасообщение. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в среду представители аэропорта в Twitter.

"Вылеты и прилеты временно не осуществляются, - говорится в сообщении. - Диспетчерская служба выясняет, в чем проблема. Мы продолжим информировать о ситуации". Пассажирам рекомендуется следить за статусом рейсов на сайте, через мобильное приложение или связываться со своими авиакомпаниями.

В свою очередь Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что проблемы начались около 13:15 по местному времени (14:15 мск). По данным телекомпании, речь, по всей видимости, идет о технических неполадках.



 




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