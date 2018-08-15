СМИ: Путин может посетить свадьбу главы МИД Австрии

Президента России Владимира Путина ждут на предстоящем бракосочетании министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера. С таким утверждением в среду выступила газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники в политических кругах Австрии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"По последним сведениям... Владимир Путин прилетит на свадьбу в качестве неожиданного гостя", - утверждает издание. Церемония пройдет на юге земли Штирия 18 августа. Изначально бракосочетание планировалось провести в общине Гамлиц, однако впоследствии место проведения мероприятия решено было перенести.

При этом, по сообщениям пресс-служб президента РФ и федерального канцлера ФРГ, в этот день Ангела Меркель будет принимать Путина в своей резиденции в Мезеберге под Берлином, чтобы провести переговоры, в частности, по ситуации в Сирии и на востоке Украины.