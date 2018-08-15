На Филиппинах призрак прошел по оживленной дороге сквозь машины – видео

Эти пугающие кадры были сняты в двух разных местах, расположенных недалеко друг от друга, но темная фигура призрака везде одна и та же, передает Арменпресс.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как по обычной дороге едут машины в обоих направлениях. Примерно через 15 секунд в верхней части можно увидеть, как из ниоткуда появляется темная фигура.

Она направляется прямо в сторону дороги, не обращая внимание на машины. Перебравшись на другую сторону, фигура также неожиданно пропадает.

На втором видео камера, висящая около магазинчика, который расположен не так далеко от той дороги, тоже засняла темную фигуру. В этом случае призрак тоже появляется неожиданно, но на этот раз за спиной работника. Он становится чуть левее него и застывает. Простояв там около 20-и секунд, фигура исчезает.