Более 600 человек остались без крова из-за обрушения моста в Генуе

Более 600 человек остались без крова из-за обрушения автомобильного моста на автостраде А10 в Генуе, как передает Арменпресс, об этом сообщили в среду областные власти североитальянской области Лигурия.

Согласно этой информации, 632 человека были вынуждены покинуть свои дома, которые находятся под выстоявшими конструкциями этого инфраструктурного объекта или в непосредственной близости от него. Речь идет о 311 генуэзских семьях. Благодаря усилиям городских властей все эти люди уже размещены в помещениях для временного проживания.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 (12.36 мск) на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным префектуры, в результате погибли 39 человек. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.