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Саммит России, Турции и Ирана по Сирии пройдет в Тегеране

Саммит России, Турции и Ирана по Сирии пройдет в Тегеране

Третья встреча лидеров Турции, России и Ирана по сирийскому урегулированию запланирована на первую неделю сентября в Тегеране. Об этом заявил в среду представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Третья трехсторонняя встреча президентов Турции, России и Ирана по Сирии в рамках астанинского процесса запланирована на первую неделю сентября. Она пройдет в Тегеране", - приводит его слова агентство Anadolu.



 

 

 




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