В Ахтале состоится юбилейный – десятый, фестиваль шашлыка

В Ахтале 19-го августа состоится юбилейный – десятый, фестиваль шашлыка. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель общественной организации по развитию и сохранению традиций армянской кулинарии Седрак Мамулян.



"В этом году в фестивале примут участие 30 команд, в том числе – из Грузии. Участников будут оценивать по критериям "лучший вкус", "лучшая идея", "лучший вид", — сказал Мамулян. Шашлык из мяса, рыбы, кабачков и арбуза – и это еще не весь список разнообразных рецептов приготовления традиционного армянского блюда. Организаторы сами гадают, что еще придумают участники юбилейного, десятого по счету фестиваля шашлыка в Армении, который в этом году обещает стать грандиозным.



Десять членов жюри вслепую, на вкус будут оценивать шашлык. Это важно, для того, чтобы все было справедливо, отметил Мамулян.

Он подчеркнул, что за эти годы фестиваль способствовал развитию города Ахтала. Многие туристы специально приезжают в Армению, чтобы отведать армянский шашлык.

Армянские кулинары предлагают предпоследний выходной в августе закрепить в календаре как Международный день шашлыка, а Ахталу – объявить международным городом шашлыка.

В рамках фестиваля будет организован также мастер-класс: специалисты поделятся секретами приготовления шашлыка и расскажут, какие специи подходят к разным сортам мяса.