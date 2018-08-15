Президент Армении отозвал Олега Есаяна с должности посла Армении в Беларуси

Принимая за основу предложение премьер-министра, президент Армении Армен Саркисян отозвал Олега Есаяна с должности посла Армении в Беларуси. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Деугим указом президента Армении на должности посла Армении в Беларуси назначен Армен Гевондян, также принимая за основу предложение премьер-министра.