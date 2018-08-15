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В Турции заявили, что примут юридические меры в случае отказа США от поставок F-35

В Турции заявили, что примут юридические меры в случае отказа США от поставок F-35

Турция намерена принять юридические меры, если Соединенные Штаты попытаются помешать поставкам американских истребителей пятого поколения F-35.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил в среду официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре, трансляцию которой вел телеканал NTV.

"Турция является не только страной, которая покупает F-35, мы также принимаем участие в этом проекте. Наши летчики уже проходят обучение тому, как управлять этими машинами, - отметил он. - Но если придется, то мы будем вынуждены обратиться к юридическим мерам. Но я надеюсь, что до этого не дойдет".



 




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