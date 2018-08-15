Власти предупредили о существенном росте числа жертв обрушения моста в Генуе

Губернатор итальянской области Лигурия Джованни Тоти предупредил в среду, что число жертв обрушения пролета моста в Генуе может ощутимо возрасти, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы продолжаем поисково-спасательные работы под мостом. Мы добрались еще не до всех зон. Работаем над тем, чтобы отыскать многочисленных пропавших без вести", - сказал Тоти в эфире итальянского телевидения.

По его информации, "большинство пострадавших, как сообщают врачи, имеют хорошие шансы на то, чтобы поправиться".

Согласно последним данным, при обрушении пролета моста в Генуе погибли по меньшей мере 38 человек. При этом некоторые СМИ называют чуть другую цифру - 38. Среди погибших - трое детей, одному из которых восемь лет, другим по 12 и 13 лет.

В настоящее время насчитывается 16 пострадавших, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

Обрушение 200-метрового пролета моста произошло во вторник днем. Около 440 человек вынуждены были покинуть свои дома, так как конструкция рухнула на них.