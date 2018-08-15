При помощии авиакомпании Air Armenia застрявшие в Италии из-за поломки автобуса 36 детей вернулись в Армению

Принимавший участие в детском танцевальном фестивале на острове Сардиния ансамбль из Армении «Горцы» возвращался в Армению на автобусе. Ночью около города Феррера автобус поломался, и дети оказались в тяжелом положении. Все вопросы были быстро решены, благодаря помощи Министерства диаспоры Армении, авиакомпании Air Armenia и филантропа Воскана Андреасяна.

В беседе с «Арменпресс» руководитель аппарата Министерства диаспоры Армении Ерем Симонян рассказал, что он позвонил ночью замдиректора авиакомпании Air Armenia Геворгу Хачатряну и представил ему ситуацию.

Затем, уточнив место, где оказались дети, попытались связаться с ближайшей армянской общиной, которая обнаружилась в Болонье. Затем они связались с филантропом Восканом Андреасяном, который имеет в Болонье хорошие связи, и через него решили проблемы с проживанием и питанием детей в Феррере. По словам Ерема Симоняна, возникла проблема с местными карабинерами, которые подумали, что это беженцы, и, благодаря личным связям Воскана Андреасяна, удалось решиыь и эту проблему.

По мнению Симоняна, столь длительные путешествия на автобусе должны быть лучше подготовлены.

Как сказал замдиректора авиакомпании Air Armenia Геворг Хачатрян, было 2 варианта доставить детей регулярным рейсом – из Лиона или Венеции, места были на рейсе из Венеции, и авиакомпания Air Armenia сделала детям 50% скидку.

Для организации всей этой операции пришлось задействовать также МИД Армении.

Руководитель ансамбля «Горцы Артур Акопян рассказал об их участии в детском танцевальном фестивале на острове Сардиния и их дальнейших приключениях на пути на родину. По его словам, это были их 44-е зарубежные гастроли, ансамбль объездил 34 страны, однако с подобными коллизиями они столкнулись впервые.