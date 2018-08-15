В высшем органе ОДКБ Армению будет представлять премьер-министр

В Секретариате ОДКБ под председательством Казахстанской стороны состоялось заседание Постоянного Совета Организации Договора о коллективной безопасности, в котором приняли участие Постоянные и Полномочные представители государств - членов ОДКБ и заместители Генерального секретаря ОДКБ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на официальном сайте ОДКБ.

Постоянный совет рассмотрел проекты повесток дня совместного заседания СМИД, СМО, КССБ и сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которые пройдут в ноябре с.г. в Астане. Было принято решение продолжить обсуждение документов на очередном заседании Постоянного совета ОДКБ.

Также был рассмотрен проект Протокола о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года, которые были предложены Армянской стороной в связи с вступлением в силу изменений в Конституцию Республики Армения. В соответствии с ними принятие решений по вопросам, рассматриваемым Советом коллективной безопасности ОДКБ, отнесено к компетенции Премьер-министра Республики Армения. В связи с изложенным, Секретариатом ОДКБ отработан проект Протокола, который предусматривает внесение изменений в ряд статей основополагающих документов Организации. Постоянный совет ОДКБ принял решение направить проекты документов одним пакетом на внутригосударственное согласование.

Постоянный совет по итогам рассмотрения принял решение направить проект резолюции 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности» на внутригосударственное согласование.

Были рассмотрены проекты, подготовленных Кыргызской и Российской сторонами, заявлений СМИД и КССБ, касающиеся противодействия незаконной миграции и усилий по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Также Постоянный совет обсудил некоторые вопросы, связанные с проведением военных учений Коллективных сил ОДКБ, и проект бюджета ОДКБ на 2019 год. Документы направлены на внутригосударственное согласование в государства – члены ОДКБ.