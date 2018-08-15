СМИ: Израиль открыл грузовой КПП на границе с Газой и расширил зону рыболовства

Израиль открыл утром 15 августа единственный грузовой КПП "Керем-Шалом" на границе с сектором Газа и увеличил зону промысла для палестинских рыбаков в Средиземном море с 6 до 9 морских миль (с 11 до 16,5 км).

Об этом сообщает газета Times of Israel, отмечая, что переход был закрыт более месяца в ответ на продолжавшиеся с конца марта провокации и столкновения между палестинцами и израильскими солдатами у границы сектора Газа.

"Последние четыре дня были самыми спокойными с 30 марта, поэтому я решил открыть КПП "Керем-Шалом" и увеличить до 9 морских миль зону для рыболовства у побережья", - говорится в обращении министра обороны Израиля Авигдора Либермана, опубликованном в среду на арабском языке Управлением по координации действий израильского правительства на палестинских территориях в Facebook и Twitter. "Это является четким посланием жителям Газы: спокойствие лучше насилия", - добавил глава оборонного ведомства, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



