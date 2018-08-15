Тысячи гну прыгнули в кишащую крокодилами реку
Фотограф Инго Герлач снял переправу огромного стада антилоп гну через реку Мара в Кении. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Каждый год более миллиона гну мигрируют с саванн Серенгети в Танзании на пастбища заповедника Масаи-Мара в Кении. За два месяца они преодолевают почти три тысячи километров.
64-летний фотограф запечатлел стадо, когда оно достигло берегов реки, кишащей крокодилами. На его глазах тысячи животных прыгали в воду. На переправе к гну присоединилась небольшая группа зебр.
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