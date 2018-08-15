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После сигнала о подложенной бомбе, сотрудников 3-го филиала здания правительства Армении эвакуировали: МЧС не обнаружило ничего опасного

После сигнала о подложенной бомбе, сотрудников 3-го филиала здания правительства Армении эвакуировали: МЧС не обнаружило ничего опасного

В  11:21 15-го августа некто позвонил в службу «911» и сообщил, что готовится взорвать здание Минздрава Армении.

На место выехали боевой расчет, опертивники из Центра управления кризисными ситуациями и группа психологической поддержки. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, сотрудников 3-го филиала здания правительства Армении эвакуировали. Обследовав здание, сотрудники МЧС не обнаружили там ничего опасного.


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