Время в Ереване: 11:07:36,   15 Август

Заключенный из ИТУ «Нубарашен» попытался бежать

Заключенный из ИТУ «Нубарашен» попытался бежать
Один из заключенных попытался бежать из ИТУ «Нубарашен». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью УИТУ МЮ Армении.  По сведениям, около 3 часов ночи 14-го августа заключенный сломал дверь камеры, повредил дверцу для продуктов питания, вышел на территорию флигеля, после чего силами сотрудников  ИТУ «Нубарашен» был задержан. По факту возбуждено уголовно дело.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации