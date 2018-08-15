В общественном совете при МО Армении подведены итоги работы комиссии по жалобам граждан в течение призыва, что зсвидетельствует об эффективности сотрудничества граждан с учреждениями, организующими и проводящими призв на военную службу. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Из полученных 142 обращений-жалоб ход был дан 80, из коих 74 были адресованы ЦВКК и относились к исследованию и оценке состояния здоровья призывников. 27 из них были направлены на доисследование, 2 – на операцию, в 10 случаях призывники были переаттестованы.

В результате, было пересмотрено 28 заключений, 10 призывников признали негодными к несению службы, 1- временно негодным, 17 – получили отсрочку на год для прохождения лечения, 10 были признаны ограниченно годными. Был дан ход 3 обращениям от военнослужащих-контрактников.