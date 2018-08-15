Время в Ереване: 11:07:36,   15 Август

СМИ: суд в Турции отказался освободить из-под домашнего ареста пастора Брансона

СМИ: суд в Турции отказался освободить из-под домашнего ареста пастора Брансона

Суд турецкого города Измир в среду отказался освободить из-под домашнего ареста арестованного по обвинениям в пособничестве террористам американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщил телеканал Habertürk, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Адвокат Брансона Исмаил Джем Халавурт во вторник подал соответствующую апелляцию. Это была уже вторая попытка опротестовать вердикт суда об аресте пастора.



 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации