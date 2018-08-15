СМИ: в Новой Зеландии из-за забастовки учителей отменены занятия у 400 тыс. школьников

Общенациональная забастовка учителей в Новой Зеландии привела к отмене занятий у 400 тысяч школьников в среду. Об этом сообщает телеканал Television New Zealand.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, по данным телеканала, в забастовке приняли участие 29 тыс. учителей, все они являются членами профсоюза "Новозеландский образовательный институт" (New Zealand Educational Institute). Акции протеста прошли во всех крупных городах и региональных центрах страны. Протестующие требуют повышение зарплат на 16% в течение двух следующих лет и уменьшение количества учеников в классах.

Как сообщил телеканалу один из участников забастовки учитель Пат Свенсон, на данный момент он зарабатывает около 70 тыс. новозеландских долларов в год (около $46 тыс.). По мнению Свенсона, с его опытом работы в соседней Австралии он получал бы заработную плату на 20% выше. Директор школы в городе Палмерстон-Норт Гари Панлер отметил, что образовательная система сталкивается "с недостатком финансирования на протяжении последних 10 лет". По его словам, в каждом классе школы, которой он заведует, обучается от 28 до 32 учащихся.



