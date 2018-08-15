В Японии готовятся к вероятному катастрофическому извержению вулкана

Японское правительство создало кризисный штаб в связи с опасностью катастрофического извержения вулкана на юго-западе страны, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее главное метеорологическое управление Японии предупредило о возможности сильного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу на юго-западе страны, которое может привести к катастрофическим последствиям в районах проживания людей. Данные специалистов основаны на резко возросшем количестве вулканических землетрясений.

Управление повысило уровень опасности в этом районе со второго сразу до четвертого, что означает "подготовка к эвакуации".