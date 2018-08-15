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National Interest предсказал "случайную" ядерную мировую войну

National Interest предсказал "случайную" ядерную мировую войну

Россия, США или Китай могут совершенно случайно начать ядерную мировую войну, пишет американский журнал National Interest.

Как отмечает издание, раньше системы наблюдения и разведки мировых держав применялись лишь для отслеживания пусков ядерных баллистических ракет. В настоящее же время эти системы стали также использоваться для слежения за пусками неядерных боеголовок. Таким образом, эти системы могут случайно спутать использование ядерного и неядерного оружия, что приведет к соответствующему удару с другой стороны.

Кроме того, перечисленные страны специально запутывают своих оппонентов, размещая ядерное и неядерное оружие в одних и тех же местах. К примеру, Россия размещает свои подводные лодки, несущие баллистические ракеты с ядерными боеголовками, там же, где располагаются подлодки с обычным вооружением, пишет National Interest.

 

 




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