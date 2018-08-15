Россия, США или Китай могут совершенно случайно начать ядерную мировую войну, пишет американский журнал National Interest.

Как отмечает издание, раньше системы наблюдения и разведки мировых держав применялись лишь для отслеживания пусков ядерных баллистических ракет. В настоящее же время эти системы стали также использоваться для слежения за пусками неядерных боеголовок. Таким образом, эти системы могут случайно спутать использование ядерного и неядерного оружия, что приведет к соответствующему удару с другой стороны.

Кроме того, перечисленные страны специально запутывают своих оппонентов, размещая ядерное и неядерное оружие в одних и тех же местах. К примеру, Россия размещает свои подводные лодки, несущие баллистические ракеты с ядерными боеголовками, там же, где располагаются подлодки с обычным вооружением, пишет National Interest.