Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Италии Серджио Матарелла в связи с гибелью людей в результате обрушения моста вблизи города Генуи. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В соболезновании, в частности, сказано:

«Разделяя скорбь – вашу и дружественного народа Италии, желаю родственникам жертв стойкости и силы духа, а раненым - скорейшего выздоровления».