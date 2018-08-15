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Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Италии

Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Италии

Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Италии Серджио Матарелла в связи с гибелью людей в результате обрушения моста вблизи города Генуи. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В соболезновании, в частности, сказано:

«Разделяя скорбь – вашу и дружественного народа Италии, желаю родственникам жертв стойкости и силы духа, а раненым - скорейшего выздоровления».


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