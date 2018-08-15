ОАЭ продолжают осуществлять благотворительные программы в Армении

Посол ОАЭ в Армении Джасим Мухаммад Аль Касими, в сотрудничестве с Красным полумесяцем ОАЭ, осуществил очередную благотворительную программу в Армении – на этот раз, в Гюмри. Как передает «Арменпресс», посредтвом директора центра «Ширак» Вагана Тумасяна, 250 ученикам Гюмри подарили к началу учебного года одежду, портфели и канцпринадлежности.

«Подобные программы будут проводиться перманентно, бенефициары наших благотворительных программ – необеспеченные дети, а также здравоохранение»,- сказал посол ОАЭ в Армении Джасим Мухаммад Аль Касими.