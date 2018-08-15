Власти американского штата Флорида объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за так называемого "красного прилива" — токсичного цветения воды вследствие массового развития водорослей, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

По данным телеканала, природное явление распространилось по всему западному побережью штата, оставляя на пляжах груды мертвой рыбы.

"Я издаю декларацию о чрезвычайной ситуации, чтобы предоставить значительные средства и ресурсы сообществам, подвергшимся "красному приливу", таким образом мы можем справиться с его ужасными последствиями", — заявил губернатор штата Рик Скотт.

"красные приливы" — частое явление на побережье Флориды. Цветущие водоросли выделяют токсины, что приводит к гибели многих видов морской фауны. В то же время для большинства людей водоросли безвредны, за исключением возможного раздражения кожи.